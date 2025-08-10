Advertisement

لبنان

حزب الله وسياسة الانكار: ماذا عن الذين "يحرثون البحر"؟

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1403236-638904891422410864.jpg
Doc-P-1403236-638904891422410864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب نبيل بو منصف في" النهار": تبرز في خلفية الخطاب المنفجر لدى قيادة "حزب الله"، غضب واستقواء بقناعة لا تقل تصلبًا عن عقيدة تقديس السلاح، وهي عقيدة تتصل بتاريخ من الانقلابات الناجحة على الدولة اللبنانية. ينكشف هذا الجنوح في التذكير التهوّيلي بمحطات مثل اتفاق 17 أيار أو عملية 7 أيار أو سواهما، بما يثبت أن الحزب لم يسلم بعد بـ"الاعتراف التاريخي" الذي تمليه الكارثة التي نالت منه واستدرج إليها نفسه ولبنان.
Advertisement
يأتي الأمر وسط أسوأ ما يمكن تصوّره إذا ثبت أن الحزب مسؤول عن الانفجار المشبوه في مستودع ضخم لأسلحته وذخائره في منطقة صور، فيما تتواصل عملية التعبئة التي يقودها في الشارع الشيعي ضد قرار مجلس الوزراء.
والحال أن التجارب الانقلابية ضد "الدولة"، ما قبل الطائف وما بعدها، شكّلت العنوان القاتل للشرعية اللبنانية.
تبعًا لذلك، تغدو الانفعالات المتفجّرة وحملات التعبئة المقذعة ضد الحكومة والرئيس نواف سلام شخصيًا، وعبرهما ضد عهد الرئيس جوزاف عون وسائر مكونات الحكومة، من أغرب أنماط الإنكار إطلاقًا، ما دام وزراء الثنائي لا يستقيلون. إنه المأزق الجديد بكل معايير التطورات الجذرية الهائلة التي يواجهها الحزب، الذي كان لعقدين على الأقل يسخر بدعوة خصومه إلى أن "يبلّوا إعلان بعبدا ويشربوا ميته"، وهو الآن يدعوهم إلى أن "يبلّطوا البحر". فماذا عن الذين "يحرثون البحر" بعبثية قاتلة لإدارة عقارب الزمن إلى زمنٍ أفَل وخرّ صريعًا؟    
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون في "حالة إنكار": إنفصال عن الواقع أم غياب حقيقي للتضامن؟
lebanon 24
11/08/2025 10:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
11/08/2025 10:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
11/08/2025 10:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تباطؤ "حزب الله" بتسليم سلاحه يدخل لبنان في جمود سياسي
lebanon 24
11/08/2025 10:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-11
03:06 | 2025-08-11
03:00 | 2025-08-11
02:54 | 2025-08-11
02:49 | 2025-08-11
02:48 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24