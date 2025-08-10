حزب الله وسياسة الانكار: ماذا عن الذين "يحرثون البحر"؟

Advertisement

كتب نبيل بو منصف في" النهار": تبرز في خلفية الخطاب المنفجر لدى قيادة " "، غضب واستقواء بقناعة لا تقل تصلبًا عن عقيدة تقديس السلاح، وهي عقيدة تتصل بتاريخ من الانقلابات الناجحة على . ينكشف هذا الجنوح في التذكير التهوّيلي بمحطات مثل اتفاق 17 أيار أو عملية 7 أيار أو سواهما، بما يثبت أن الحزب لم يسلم بعد بـ"الاعتراف التاريخي" الذي تمليه الكارثة التي نالت منه واستدرج إليها نفسه ولبنان.يأتي الأمر وسط أسوأ ما يمكن تصوّره إذا ثبت أن الحزب مسؤول عن الانفجار المشبوه في مستودع ضخم لأسلحته وذخائره في منطقة صور، فيما تتواصل عملية التعبئة التي يقودها في الشارع ضد .والحال أن التجارب الانقلابية ضد "الدولة"، ما قبل وما بعدها، شكّلت العنوان القاتل للشرعية .تبعًا لذلك، تغدو الانفعالات المتفجّرة وحملات التعبئة المقذعة ضد الحكومة والرئيس شخصيًا، وعبرهما ضد عهد الرئيس وسائر مكونات الحكومة، من أغرب أنماط الإنكار إطلاقًا، ما دام وزراء لا يستقيلون. إنه المأزق الجديد بكل معايير التطورات الجذرية الهائلة التي يواجهها الحزب، الذي كان لعقدين على الأقل يسخر بدعوة خصومه إلى أن "يبلّوا إعلان ويشربوا ميته"، وهو الآن يدعوهم إلى أن "يبلّطوا البحر". فماذا عن الذين "يحرثون البحر" بعبثية قاتلة لإدارة عقارب الزمن إلى زمنٍ أفَل وخرّ صريعًا؟