"الثنائي" يعتبر انه تعرض لخديعة وتعاطيه سيكون "على القطعة"

Advertisement

كتبت سابين عويس في" النهار": الثابت حتى الآن أن براك سيعود في زيارة إلى لاستكمال تنفيذ ورقته، من دون أن يعني ذلك أن الزيارة المرتقبة ستكون الأخيرة. أما على الصعيد الداخلي، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيستكملان ما بدآ به، وإن كانت باتت في ملعب ، التي سيكون عليها وضع الخطة التنفيذية في الأسبوعين المقبلين، الفاصلين عن نهاية مهلة 31 آب لرفع تلك الخطة إلى لدرسها وإقرارها.وبعد ساعات قليلة على تصريح وزيرة البيئة تمارا الزين أن الجيش لن يكون في مقدوره وضع هكذا خطة تعجيزية، مستندة إلى ما قاله ميشال منسى على طاولة مجلس الوزراء، جاء تفجير مستودع الأسلحة بعناصر الجيش ليوجه رسالة علنية إلى ، كما إلى الدولة، بأن السلاح لن يُسلَّم. وترافق ذلك مع إعلان مباشر من النائب محمد رعد بهذا المعنى. والخشية الآن من استدراج الجيش إلى المواجهة مع الحزب، بعدما نفذ انتشارًا أمنيًا واسعًا في العاصمة لمنع الانزلاق إلى أي عمليات أمنية فعلية "عفوية" تخرج عن السيطرة وتفتح البلاد على الخيارات السلبية الخطيرة. يعترف بأن مرحلة جديدة قد بدأت، حيث لا يملك الكلمة الفصل، وهذا يعني – بحسب أوساط قريبة منه – أن العمل سيكون "على القطعة"، أي أن كل ملف أو محطة أو حدث سيتم التعامل معه في حينه، مع تأكيد على معادلة جديدة أن الوزراء الشيعة في الحكومة مستمرون في عملهم ولن يستقيلوا أو ينسحبوا. وبحسب المعلومات، فإن الثنائي يعتبر أنه تعرض لنوع من الخديعة، فالاتفاق السابق كان ينطلق من الاتفاق الأم، أي اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الحزب ولا يزال، ولحظ الاتفاق أن يتخذ القرار في مجلس الوزراء بعد شهرين، على أن يسبقه حوار يقوده رئيس الجمهورية مع ، بما فيها الحزب. إلا أن ورقة براك الأخيرة فرضت اتخاذ القرار فورًا وقبل أي حوار، خشية من أن تكون مهلة الشهرين للتمييع.ومن أبرز التعديلات التي أدخلها براك، أيضًا، إجراءات تتصل بمزارع شبعا، حيث أُسقطت الإشارة إليها، كما في ما يتصل بمياه الوزاني. كما أُسقطت عبارة "الضمانات" التي كانت واردة حيال ضمان تنفيذ وقف النار، ليستعاض عنها بعبارة "ممارسة الضغوط"، ما أفقد الورقة أي ضمانات مع ، على حد تعبير أوساط الثنائي.وعليه، تصف هذه الأوساط عمل الثنائي على طريقة "المياومين"، مبدية خشيتها من أن الأغلبية الحاكمة اليوم اتخذت قرارات يُؤمل ألا تؤدي إلى ما وصفته بـ"ضعضعة" الموقف اللبناني خلال المفاوضات مع إسرائيل، الأمر الذي حصل في نظرها.