الوزراء عائدون والمواجهة مستمرة!

يواصل خصوم " " الضغط على الحكومة لحضها على المضي قدمًا في قراراتها الأخيرة وعدم التراجع عنها، بل والدفع باتجاه الذهاب بعيدًا في تنفيذها.وتستند هذه الضغوط، وفق ما تؤكد أوساط سياسية معارضة للحزب، إلى قناعة راسخة لديهم بأن الحزب بات في أضعف حالاته على الصعيد العسكري منذ سنوات.ويرى هؤلاء أن قدرة "الحزب" على المبادرة الميدانية، حتى في داخل ، باتت محدودة جدًا، ما يتيح للحكومة فرصة فرض وقائع جديدة من دون خشية ردود فعل عسكرية واسعة، في ظل التوازنات الحالية والمناخ الداخلي المتغير.في المقابل، لفت مصدر وزاري الى أنه تبلغ علناً من زملائه الوزراء ، ممثلي" " أنهم سوف يعودون بشكلٍ طبيعي جداً الى في اول جلسة سيعقدها، وسيتابعون عملهم في الوزارات والملفات الرسمية كما كانت عليه قبل جلسة "حصرية السلاح" لأن ما كان يبحث في جلستي الثلاثاء والخميس الفائتين، يختلف كلياً عن بقية الملفات التي من الضروري أن تتقدم فيها كل الوزارات وخاصةً التي تعنى مباشرةً بحياة المواطن.