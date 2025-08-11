Advertisement

لبنان

الوزراء عائدون والمواجهة مستمرة!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1403272-638904971129970089.jpg
Doc-P-1403272-638904971129970089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل خصوم "حزب الله" الضغط على الحكومة لحضها على المضي قدمًا في قراراتها الأخيرة وعدم التراجع عنها، بل والدفع باتجاه الذهاب بعيدًا في تنفيذها.
Advertisement
وتستند هذه الضغوط، وفق ما تؤكد أوساط سياسية معارضة للحزب، إلى قناعة راسخة لديهم بأن الحزب بات في أضعف حالاته على الصعيد العسكري منذ سنوات.
ويرى هؤلاء أن قدرة "الحزب" على المبادرة الميدانية، حتى في داخل لبنان، باتت محدودة جدًا، ما يتيح للحكومة فرصة فرض وقائع جديدة من دون خشية ردود فعل عسكرية واسعة، في ظل التوازنات الحالية والمناخ الداخلي المتغير.
في المقابل، لفت مصدر وزاري الى أنه تبلغ علناً من زملائه الوزراء ، ممثلي"الثنائي الشيعي" أنهم سوف يعودون بشكلٍ طبيعي جداً الى مجلس الوزراء في اول جلسة سيعقدها، وسيتابعون عملهم في الوزارات والملفات الرسمية كما كانت عليه قبل جلسة "حصرية السلاح" لأن ما كان يبحث في جلستي الثلاثاء والخميس الفائتين، يختلف كلياً عن بقية الملفات التي من الضروري أن تتقدم فيها كل الوزارات وخاصةً التي تعنى مباشرةً بحياة المواطن.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
دويهي: الحكومة تبنّت ما كنا ننادي به والمواجهة مستمرة
lebanon 24
11/08/2025 10:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهات مستمرة لليوم السابع: إسرائيل تقصف مفاعل آراك.. وصواريخ إيرانية تضرب تل أبيب وحيفا
lebanon 24
11/08/2025 10:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الثاني المواجهة مستمرة بين إسرائيل وإيران.. هجمات وتهديدات مُتبادلة
lebanon 24
11/08/2025 10:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: المباحثات التجارية البناءة مستمرة مع أميركا
lebanon 24
11/08/2025 10:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-11
03:06 | 2025-08-11
03:00 | 2025-08-11
02:54 | 2025-08-11
02:49 | 2025-08-11
02:48 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24