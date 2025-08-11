Advertisement

لبنان

ماذا جرى على أوتوستراد جونية؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 01:19
Doc-P-1403274-638904973250127754.jpeg
Doc-P-1403274-638904973250127754.jpeg photos 0
 أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط جريحين نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد جونية المسلك الغربي، ويعمل دراج من مفرزة سير جونية على المعالجة.
