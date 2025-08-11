الغضب الشعبي يطوّق جنبلاط

Advertisement

يواجه الزعيم هزّة داخل حاضنته الشعبية، واعتراضات من مشايخ الطائفة، على خلفية مواقفه الأخيرة تجاه في وزيارته للرئيس ، على خلفية التطورات الخطيرة الميدانية والسياسية المتسارعة في .مصادر مطلعة ربطت هذه الاعتراضات بما اعتبرته "تحوّلاً" في خطاب ، مشيرة إلى أن هذا التحوّل أحدث انقساماً داخل البيئة الدرزية التقليدية، وفتح الباب أمام انتقادات علنية من شخصيات ومرجعيات روحية بارزة.وأضافت المصادر أن جنبلاط، الذي يجد نفسه اليوم أمام اختبار توازن دقيق بين علاقاته الإقليمية ومصالحه المحلية، يحاول احتواء الموقف عبر اتصالات داخلية، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من ارتدادات على موقعه ودوره في الساحة الدرزية واللبنانية.