لبنان
الغضب الشعبي يطوّق جنبلاط
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-08-2025
|
02:45
يواجه الزعيم
الدرزي وليد جنبلاط
هزّة داخل حاضنته الشعبية، واعتراضات من مشايخ الطائفة، على خلفية مواقفه الأخيرة تجاه
النظام الجديد
في
سوريا
وزيارته للرئيس
أحمد الشرع
، على خلفية التطورات الخطيرة الميدانية والسياسية المتسارعة في
السويداء
.
مصادر مطلعة ربطت هذه الاعتراضات بما اعتبرته "تحوّلاً" في خطاب
جنبلاط
، مشيرة إلى أن هذا التحوّل أحدث انقساماً داخل البيئة الدرزية التقليدية، وفتح الباب أمام انتقادات علنية من شخصيات ومرجعيات روحية بارزة.
وأضافت المصادر أن جنبلاط، الذي يجد نفسه اليوم أمام اختبار توازن دقيق بين علاقاته الإقليمية ومصالحه المحلية، يحاول احتواء الموقف عبر اتصالات داخلية، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من ارتدادات على موقعه ودوره في الساحة الدرزية واللبنانية.
المصدر:
لبنان 24
