لبنان

على خلفية ركن سيارة.. اشكال واطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:16
شهدت ساحة القبة في مدينة طرابلس ليل أمس حادثة إطلاق نار، حيث أقدم عدد من الشبان فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه المدعو “م.ب” من دون إصابته، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأفادت مصادر محلية أن الحادثة وقعت إثر خلاف نشب بين الطرفين على خلفية ركن سيارة في المنطقة.
