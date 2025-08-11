على خلفية ركن سيارة.. اشكال واطلاق نار في طرابلس

Advertisement

شهدت في مدينة ليل أمس حادثة إطلاق نار، حيث أقدم عدد من الشبان فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه المدعو “م.ب” من دون إصابته، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأفادت مصادر محلية أن الحادثة وقعت إثر خلاف نشب بين الطرفين على خلفية ركن سيارة في المنطقة.