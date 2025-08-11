"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح

نظّم "تجمّع أبناء شرتون" مهرجانًا فنيًا وثقافيًا مميزًا كرّم خلاله مجموعة من الشخصيات اللبنانية
البارزة التي رفعن اسم لبنان
عاليًا في مجالات المسرح، الدراما، الإذاعة، والدوبلاج.
حضر الأمسية الفنانة القديرة سمارة نهرا والممثل ميشال حوراني
إلى جانب فاعليات اجتماعية متعددة، حيث افتتحت الفعالية بتكريم الفنانة إلفيرا يونس، التي بدأت مسيرتها الفنية على خشبة المسرح وتألّقت في الإذاعة والتلفزيون، وقدمت شخصيات لا تُنسى في مسلسلات الكرتون المدبلجة مثل "زينة"، "نحول"، و"السنافر"، إضافة إلى أدوارها المميزة في المسرح والدراما اللبنانية.
كما تم تكريم المبدعة أمية لحود
، التي جمعت بين التمثيل والتربية، وقدّمت على مدى أكثر من خمسين عامًا أعمالًا مسرحية وتلفزيونية بارزة، إلى جانب دورها كمنسقة للفنون في المدارس الرسمية.
وكرّم الحضور أيضًا الفنان جمال حمدان
تقديرًا لأدائه المتميّز في عشرات الأعمال الدرامية وحضوره البارز في عالم الدوبلاج، حيث جسّد شخصيات بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور.
وفي لمسة تكريمية خاصة، أُحيي الفنان الكبير خالد السيد
، الذي حمل في مسيرته الفنية أكثر من 125 عملاً تمثيليًا، بالإضافة إلى مساهماته في الدوبلاج، محافظًا على التزامه بالفن الأصيل.
وشهدت الأمسية لحظة مؤثرة، حيث وقف الجميع دقيقة صمت
إجلالًا لذكرى الكاتب والمخرج المسرحي خالد الشرتوني، الذي ترك إرثًا مسرحيًا غنيًا بالهوية والجرأة، وقدم "تجمّع أبناء شرتون" درعًا تكريميًا لعائلته تعبيرًا عن المحبة والوفاء.
ولم يغب عن الأمسية ذكر الفنان الراحل زياد الرحباني
، الذي شكل بمسرحه وألحانه ومواقفه علامة فارقة في الثقافة اللبنانية، وبقي رمزًا للفنان الملتزم بالقضية والصدق الفني.