Advertisement

لبنان

قفز من الطابق الاول وتوارى عن الانظار.. وشعبة المعلومات توقفه وشقيقه

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1403335-638905081380162995.jpeg
Doc-P-1403335-638905081380162995.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 30-7-2025، تمكّن (ر. ف. مواليد عام 1988 لبناني)، الموقوف بجرم قتل، من الفرار من أحد المستشفيات في طرابلس، بينما كانت تُجرى له فحوصات طبيّة، حيث قفز من الطّابق الأوّل إلى باحة المستشفى وتوارى عن الأنظار.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها لتحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تبيّن أنّ شقيقه (ن. ف. مواليد عام 1978، لبناني) قد ساعده على الفرار.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه بهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأخير في محلّة أبي سمراء.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه وبناءً على اتفاقٍ مسبق، انتظر شقيقه على متن دراجة آليّة في شارع المئتين – طرابلس ثم قام بنقله إلى محلّة أبي سمراء.

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان اختباء الموقوف الفار داخل غرفة مهجورة في بلدة أنفة، حيث عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
جريمة تهزّ بلدة لبنانية... قتله بـ 9 رصاصات وتوارى عن الأنظار
lebanon 24
11/08/2025 13:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سرَقَ أموال الجباية وتوارى عن الأنظار.. اليكم ما جرى في صيدا
lebanon 24
11/08/2025 13:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
lebanon 24
11/08/2025 13:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في جونية.. شعبة المعلومات توقف مروجَي مخدّرات
lebanon 24
11/08/2025 13:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2025-08-11
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24