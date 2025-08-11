دعوة للعازفين اللبنانيين حول العالم.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت التابعة للمعهد الوطني العالي للموسيقى، عن فتح باب الانضمام أمام العازفين اللبنانيين والمغتربين من أصحاب الخبرة حول العالم.وأكدت الأوركسترا أن هذه الدعوة ليست مجرد تجربة أداء، بل هي دعوة للعودة إلى الوطن، إلى أرض تحمل في تاريخها وثقافتها نبض موسيقى الحياة.ودعت جميع العازفين والفنانين إلى الانضمام إلى واحدة من أبرز الأوركسترات في المنطقة، والعمل مع قادة عالميين، والمساهمة في نهضة ثقافية جريئة تعيد للفن دوره في .وأشارت إلى أن المشاركة تتطلب موهبة عالية، انضباطًا على خشبة المسرح، خبرة في العزف، وشغفًا بالتراث ورؤية للمستقبل، مشددة على أن الوطن ينتظر هذه الأصوات لتصدح من جديد.للتقديم، يُرجى إرسال المواد إلى البريد الإلكتروني: recruiting@lpo.gov.lb.