Advertisement

لبنان

دعوة للعازفين اللبنانيين حول العالم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1403340-638905092409671890.webp
Doc-P-1403340-638905092409671890.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية التابعة للمعهد الوطني العالي للموسيقى، عن فتح باب الانضمام أمام العازفين اللبنانيين والمغتربين من أصحاب الخبرة حول العالم.
Advertisement

وأكدت الأوركسترا أن هذه الدعوة ليست مجرد تجربة أداء، بل هي دعوة للعودة إلى الوطن، إلى أرض تحمل في تاريخها وثقافتها نبض موسيقى الحياة.

ودعت جميع العازفين والفنانين إلى الانضمام إلى واحدة من أبرز الأوركسترات في المنطقة، والعمل مع قادة عالميين، والمساهمة في نهضة ثقافية جريئة تعيد للفن دوره في لبنان.

وأشارت إلى أن المشاركة تتطلب موهبة عالية، انضباطًا على خشبة المسرح، خبرة في العزف، وشغفًا بالتراث ورؤية للمستقبل، مشددة على أن الوطن ينتظر هذه الأصوات لتصدح من جديد.

للتقديم، يُرجى إرسال المواد إلى البريد الإلكتروني: recruiting@lpo.gov.lb.
 
مواضيع ذات صلة
مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
11/08/2025 13:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
11/08/2025 13:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري يدعو اللبنانيين للتضامن حول الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
11/08/2025 13:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار
lebanon 24
11/08/2025 13:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24