لبنان

بحث مشاكل شاحنات الترانزيت اللبنانية مع مدير عام النقل البري والبحري

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:32
Doc-P-1403364-638905124659813775.png
Doc-P-1403364-638905124659813775.png photos 0
زار نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج، محمد كمال الخير، برفقة وفد من مالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت، المدير العام للنقل البري والبحري، الدكتور أحمد تامر، حيث تم بحث مختلف القضايا المتعلقة بعمل الشاحنات اللبنانية في الترانزيت والمشاكل اللوجستية التي تواجهها خلال عبورها الحدود السورية.
وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز التحديات التي تعيق حركة الشاحنات، مطالبين بعرض هذه القضايا على الجانب السوري خلال الزيارة المرتقبة لتامر إلى دمشق ولقائه مسؤولي وزارة النقل السورية.

وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين لبنان وسوريا، بما يخدم مصالح العاملين في قطاعي النقل والتجارة في البلدين.
لبنان

إقتصاد

