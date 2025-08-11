محمود قماطي: الحكومة باعت الوطن

Advertisement

قال في " " والوزير السابق ، بعد لقائه للحزب الشيوعي ، إن الحكومة "باعت الوطن وتعطي الخارج شيكًا من دون رصيد"، مؤكدًا أنها لن تستطيع تحقيق ما تريد.وشدد قماطي على أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، وأن "ليست معزولة أو محاصرة"، داعيًا الحكومة، رغم سقوطها، إلى تصحيح المسار. وأضاف أن سحب سلاح المقاومة "أمر مستحيل دونه الدماء ضد العدو الخارجي"، معتبرًا أن الشعب سيتصدى لأي محاولة لتنفيذ هذا القرار، وأن المقاومة وُلدت من رحم بعدما عجزت الدولة عن حماية المواطنين وردع العدوان.