لبنان

محمود قماطي: الحكومة باعت الوطن

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:39
Doc-P-1403369-638905128651273265.png
Doc-P-1403369-638905128651273265.png photos 0
قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" والوزير السابق محمود قماطي، بعد لقائه الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، إن الحكومة "باعت الوطن وتعطي الخارج شيكًا من دون رصيد"، مؤكدًا أنها لن تستطيع تحقيق ما تريد.
وشدد قماطي على أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، وأن المقاومة "ليست معزولة أو محاصرة"، داعيًا الحكومة، رغم سقوطها، إلى تصحيح المسار. وأضاف أن سحب سلاح المقاومة "أمر مستحيل دونه الدماء ضد العدو الخارجي"، معتبرًا أن الشعب سيتصدى لأي محاولة لتنفيذ هذا القرار، وأن المقاومة وُلدت من رحم الاحتلال بعدما عجزت الدولة عن حماية المواطنين وردع العدوان.
