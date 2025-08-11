بايراقداريان تتفقد منشآت طرابلس والميناء وتطرح شراكات للتأهيل

Advertisement

تفقدت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان منشآت في والميناء، وشملت الجولة الملعب الأولمبي والقاعة المقفلة، برفقة الدكتور ناجي ورئيس مصلحة الشباب بالإنابة . وأكدت أن الزيارة ضمن خطة لتعزيز البنية التحتية ودعم البرامج الشبابية، مشددة على "أهمية الاستثمار في المنشآت كرافعة للتنمية" و"توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب".وأوضحت أن الجولة تندرج ضمن سلسلة زيارات ميدانية لتحديد خطوات إعادة التأهيل "بما يعيد إليها الحياة"، مع دراسة الاستعانة بالقطاع الخاص أو الجهات المانحة "على نموذج مدينة الرياضية". وعن الملعب الأولمبي، أعربت عن أسفها لأن "آخر مباراة استضافها شهدت أحداث شغب"، مؤكدة أنه "ثروة رياضية ينبغي الحفاظ عليها". وختمت بالتشديد على محدودية الإمكانات المالية للدولة والسعي إلى حلول عبر الشراكات والدعم، على أن تتبلور قريباً رؤية الوزارة لتأهيل منشآت طرابلس.