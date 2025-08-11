Advertisement

لبنان

بايراقداريان تتفقد منشآت طرابلس والميناء وتطرح شراكات للتأهيل

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:45
تفقدت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان منشآت المؤسسة العامة في طرابلس والميناء، وشملت الجولة الملعب الأولمبي والقاعة المقفلة، برفقة المدير العام الدكتور ناجي حمود ورئيس مصلحة الشباب بالإنابة حسن شرارة. وأكدت أن الزيارة ضمن خطة لتعزيز البنية التحتية ودعم البرامج الشبابية، مشددة على "أهمية الاستثمار في المنشآت كرافعة للتنمية" و"توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب".
وأوضحت أن الجولة تندرج ضمن سلسلة زيارات ميدانية لتحديد خطوات إعادة التأهيل "بما يعيد إليها الحياة"، مع دراسة الاستعانة بالقطاع الخاص أو الجهات المانحة "على نموذج مدينة كميل شمعون الرياضية". وعن الملعب الأولمبي، أعربت عن أسفها لأن "آخر مباراة استضافها شهدت أحداث شغب"، مؤكدة أنه "ثروة رياضية ينبغي الحفاظ عليها". وختمت بالتشديد على محدودية الإمكانات المالية للدولة والسعي إلى حلول عبر الشراكات والدعم، على أن تتبلور قريباً رؤية الوزارة لتأهيل منشآت طرابلس.

 
 
