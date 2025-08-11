عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين

أعلنت أنها حولّت إلى المنحة المالية عن شهر المخصّصة للعسكريين في الخدمة وللمتقاعين العسكريين، وبات بإمكان المعنيين بها تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من ظهر غدٍ الثلاثاء 12 آب الجاري.

Advertisement