لبنان

عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:09
أعلنت وزارة المالية أنها حولّت إلى مصرف لبنان المنحة المالية عن شهر تموز المخصّصة للعسكريين في الخدمة وللمتقاعين العسكريين، وبات بإمكان المعنيين بها تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من ظهر غدٍ الثلاثاء 12 آب الجاري.
لبنان

إقتصاد

