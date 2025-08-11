Advertisement

لبنان

بسبب الحرارة.. هذا ما تقرّر بشأن الكهرباء في جبيل

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:40
 أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان انه "بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة وفي الارتفاع الكبير باستهلاك التيار اتخذت التدابير التالية:
١: لتأمين الحد الادنى من التبريد، سيتم فتح ابواب كواتم المولدات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة بعض الظهر ونعتذر عن الازعاج بسبب صوت المولدات . 

٢: إن الفني المسؤول عن أي مولد معه صلاحية إطفاء المولد إذا إرتفعت نسبة الحرارة أكثر من المسموح فنيا، لمدة ساعة ونصف ونعتذر ايضا عن هذا التدبير . 

٣: لقد تعطل لدينا أربع مولدات بسبب الحرارة المرتفعة وبسبب السحب العالي من قبل المشتركين وأتخذت التدابير اللازمة لإبدال المولدات بسرعة . 

وختمت:" ⁠إننا نعمل قدر المستطاع لتجنب التقنين ونوجو ربنا أن تكون يده معنا" .
لبنان

إقتصاد

