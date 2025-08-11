مشيخة العقل: فيديو مستشفى السويداء يثبت الجريمة

أشار في مشيخة العقل لطائفة إلى أن "الفيديو المصوّر من كاميرا داخل في يثبت بما لا يقبل الشكّ الفعل الإجرامي واللا إنساني الذي نفذته عناصر أمنية بحق أحد الكوادر الطبية"، داعياً إلى "إجراء تحقيقات سريعة وتحديد المسؤوليات وتنفيذ المحاسبة القانونية بحق المرتكبين وباقي الجرائم والفظاعات التي حصلت في المدينة والجهات التي تقف وراءها".

كما دعا "الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المختصة" إلى النظر في "الانتهاكات والاعتداءات الموثقة بحق المدنيين"، وأثنى على "قرار بخصوص مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء وتقديمهم للعدالة".



