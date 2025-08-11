Advertisement

لبنان

مشيخة العقل: فيديو مستشفى السويداء يثبت الجريمة

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:51
أشار المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز إلى أن "الفيديو المصوّر من كاميرا داخل المستشفى الوطني في السويداء يثبت بما لا يقبل الشكّ الفعل الإجرامي واللا إنساني الذي نفذته عناصر أمنية بحق أحد الكوادر الطبية"، داعياً إلى "إجراء تحقيقات سريعة وتحديد المسؤوليات وتنفيذ المحاسبة القانونية بحق المرتكبين وباقي الجرائم والفظاعات التي حصلت في المدينة والجهات التي تقف وراءها".
كما دعا "الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المختصة" إلى النظر في "الانتهاكات والاعتداءات الموثقة بحق المدنيين"، وأثنى على "قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء وتقديمهم للعدالة".

 
 
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
