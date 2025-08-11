Advertisement

لبنان

مسيرة تنتهي بـ"نفاد البنزين"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:45
لفت مشهد الأنظار، مساء الأحد، على طريق العباسية في جنوب لبنان، حيث قام عدد من الشبان يحملون أعلام "حزب الله، بسحب دراجاتهم النارية باتجاه محطة محروقات، بعدما فرغت مركباتهم من البنزين.
وتبين أن هؤلاء الشبان كانوا في مسيرة ضمن المنطقة، وهي موازية للمسيرات التي تُقام في مناطق لبنانية أخرى رفضاً لقرار الحكومة بشأن "حصرية السلاح"، لكن ما حصل هو أن دراجاتهم توقفت بسبب عدم وجود محروقات فيها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

