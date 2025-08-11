لفت مشهد الأنظار، مساء الأحد، على في ، حيث قام عدد من الشبان يحملون أعلام " ، بسحب دراجاتهم النارية باتجاه محطة محروقات، بعدما فرغت مركباتهم من البنزين.

وتبين أن هؤلاء الشبان كانوا في مسيرة ضمن المنطقة، وهي موازية للمسيرات التي تُقام في مناطق لبنانية أخرى رفضاً لقرار الحكومة بشأن "حصرية السلاح"، لكن ما حصل هو أن دراجاتهم توقفت بسبب عدم وجود محروقات فيها.