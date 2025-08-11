إصابة عامل بجروح داخل احد الافران في طرابلس

Advertisement

أُصيب عامل بجروح داخل احد الافران في منطقة سوق طلعة الرفاعية – ، وذلك أثناء عمله على العجّانة.وقد عملت فرق الإسعاف على نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف بعد طبيعة إصابته أو حالته الصحية.