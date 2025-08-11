القصيفي يعزّي ويدين استهداف طاقم الجزيرة في غزة

Advertisement

اتصل نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي بنقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، مديناً القصف الذي أدى إلى استشهاد طاقم " " في خيمتها بغزة: أنس الشريف، محمد قريقع، مؤمن عليوة، محمد نوفل، إبراهيم ظاهر، والصحافي الحر محمد الخالدي، مقدّماً التعازي للنقيب والقناة وذوي .وقال إن ما يجري من "إجرام إسرائيلي في حق المدنيين" يجري وسط "صمت دولي وعربي"، معتبراً أن استهداف الصحافيين "نهج" متصاعداً يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول . وختم بأن كلمات الإدانة لا تُحيط بما يتعرض له المدنيون ولا سيما الصحافيون.