لبنان

القصيفي يعزّي ويدين استهداف طاقم الجزيرة في غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:40
اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي بنقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، مديناً القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد طاقم "الجزيرة" في خيمتها بغزة: أنس الشريف، محمد قريقع، مؤمن عليوة، محمد نوفل، إبراهيم ظاهر، والصحافي الحر محمد الخالدي، مقدّماً التعازي للنقيب والقناة وذوي الشهداء.
وقال إن ما يجري من "إجرام إسرائيلي في حق المدنيين" يجري وسط "صمت دولي وعربي"، معتبراً أن استهداف الصحافيين "نهج" متصاعداً يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول الصليب الأحمر. وختم بأن كلمات الإدانة لا تُحيط بما يتعرض له المدنيون ولا سيما الصحافيون.
 
 
