Advertisement

لبنان

منسى عرض الاوضاع مع أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان"

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1403410-638905209154935366.jpg
Doc-P-1403410-638905209154935366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم ، أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان" رافي مادايان، وتم خلال اللقاء البحث في مواضيع تخص الشأن العام.
Advertisement

كما التقى وزير الدفاع ،  أنطوان أبو حيدر، أنور حريق والعميد جورج خوري، وجرى خلال اللقاء البحث في أمور حياتية تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
"مستقلون من أجل لبنان": الحكومة تكرّس خطابًا يخدم العدو ويهدّد الوحدة الوطنية
lebanon 24
11/08/2025 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع بقرادونيان وأمين عام "الطاشناق" في الأوضاع
lebanon 24
11/08/2025 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701
lebanon 24
11/08/2025 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي عرض مع المكاري وعبد المسيح ووفد "لقاء سيدة الجبل" للتطورات
lebanon 24
11/08/2025 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24