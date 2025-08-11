32
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
25
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منسى عرض الاوضاع مع أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان"
Lebanon 24
11-08-2025
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة اليوم ، أمين سر "لقاء مستقلون من أجل
لبنان
" رافي مادايان، وتم خلال اللقاء البحث في مواضيع تخص الشأن العام.
Advertisement
كما التقى
وزير الدفاع
،
أنطوان أبو
حيدر
، أنور حريق والعميد
جورج خوري
، وجرى خلال اللقاء البحث في أمور حياتية تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
"مستقلون من أجل لبنان": الحكومة تكرّس خطابًا يخدم العدو ويهدّد الوحدة الوطنية
Lebanon 24
"مستقلون من أجل لبنان": الحكومة تكرّس خطابًا يخدم العدو ويهدّد الوحدة الوطنية
11/08/2025 18:59:32
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع بقرادونيان وأمين عام "الطاشناق" في الأوضاع
Lebanon 24
سلام بحث مع بقرادونيان وأمين عام "الطاشناق" في الأوضاع
11/08/2025 18:59:32
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701
Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701
11/08/2025 18:59:32
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي عرض مع المكاري وعبد المسيح ووفد "لقاء سيدة الجبل" للتطورات
Lebanon 24
الراعي عرض مع المكاري وعبد المسيح ووفد "لقاء سيدة الجبل" للتطورات
11/08/2025 18:59:32
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلانٌ مهم من وزير المالية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
إعلانٌ مهم من وزير المالية.. ماذا قال؟
11:35 | 2025-08-11
11/08/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
11:32 | 2025-08-11
11/08/2025 11:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهما "قاصر".. هذا ما فعله سارقان داخل منزل في الحازمية
Lebanon 24
بينهما "قاصر".. هذا ما فعله سارقان داخل منزل في الحازمية
11:27 | 2025-08-11
11/08/2025 11:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
Lebanon 24
نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
11:19 | 2025-08-11
11/08/2025 11:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
13:35 | 2025-08-10
10/08/2025 01:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
14:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:35 | 2025-08-11
إعلانٌ مهم من وزير المالية.. ماذا قال؟
11:32 | 2025-08-11
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
11:27 | 2025-08-11
بينهما "قاصر".. هذا ما فعله سارقان داخل منزل في الحازمية
11:19 | 2025-08-11
نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
11:15 | 2025-08-11
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:04 | 2025-08-11
في زفتا.. سيارة احترقت بالكامل
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 18:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24