لبنان

إفتتاح أول سوق متنقل للمزارعين في إهدن

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:04
 نظمت رعية إهدنزغرتا بالتعاون مع مبادرة "يا عيني ع البلدي"، في باحة "الكبرى"، معرضا بعنوان "سوق يا عيني ع إهدن"، وهو أول سوق متنقل للمزارعين في لبنان، بحضور خادم الرعية المونسنيور اسطفان فرنجية الذي افتتحه وشخصيات سياسية وثقافية وجتماعية وحشد من أبناء المنطقة والزوار.
إستهل الحدث بجولة في أجنحة السوق التي ضمت منتجات لبنانية محلية من مؤونة ومأكولات تقليدية وحرفيات وزاوية خاصة بالمشغولات اليدوية التي أبدعتها أياد زغرتاوية، إضافة إلى عرض مؤونة منوعة وأشغال حرفية ومونة ريفية. تخلله فقرات تراثية تمثلت بالدبكة الإهدنية و"جرن الكبة" الذي أعاد أجواء البيت القروي، و"القرص الإهدني" الشهير بمذاقه الخاص، ما أضفى على النشاط طابعا أصيلا يعبر عن هوية المنطقة.

ومساء، أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء فوزي يمين، نعمان الترس، جو القارح وماهر يمين، بمواكبة موسيقية مع الفنان غسان الشدراوي، حيث ألقوا قصائد وجدانية ووطنية تفاعل معها الجمهور بحرارة.

وتميز هذا الحدث، بمجانية الدخول وبتوفير مساحة للتلاقي بين المزارعين والحرفيين والفنانين والجمهور، دعما للمنتج المحلي وإحياء للتراث الإهدني الزغرتاوي في أجواء ثقافية وفنية جامعة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24