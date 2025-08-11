Advertisement

لبنان

قرب معمل معالجة النفايات.. اندلاع حريق كبير في صيدا

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:09
اندلع حريق كبير في مكب النفايات الواقع قرب معمل معالجة النفايات في مدينة صيدا.
وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران.
 


 
