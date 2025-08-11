خليفة يبدأ عمله على رأس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باجتماعات تطويرية

Advertisement

أعلن لمؤسسة مياه وجبل بالإنابة المهندس ربيع في بيان" مباشرته وفور تبلغه قرار تكليفه بتاريخ07\08\2025 ، مهامه الوظيفية كاملة"، مشيرا الى انه عقد إجتماعات" مكثفة مع مسؤولين في المؤسسة وخارجها بهدف تطوير وتحديث عملها".