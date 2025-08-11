نقابة المصورين تدين استهداف صحافيي "الجزيرة"

Advertisement

قدّمت نقابة المصورين في التعازي باستشهاد صحافيي " " أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد ومؤمن عليوة، إثر استهداف خيمة للصحافيين في شمالي غزة. ورأت أن ما جرى "حلقة جديدة من الاستهداف الممنهج للصحافيين"، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات في لبنان أيضاً، حيث استُهدف الإعلامي على أوتوستراد أنصارية. وأعلنت تضامنها الكامل مع الصحافيين في لبنان وفلسطين، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حمايتهم، محذّرةً من أن الإفلات من العقاب يشجّع المزيد من الجرائم.