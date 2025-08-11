Advertisement

لبنان

نقابة المصورين تدين استهداف صحافيي "الجزيرة"

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:48
Doc-P-1403441-638905277183733868.png
Doc-P-1403441-638905277183733868.png photos 0
قدّمت نقابة المصورين في لبنان التعازي باستشهاد صحافيي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، إثر استهداف خيمة للصحافيين في مستشفى الشفاء شمالي غزة. ورأت أن ما جرى "حلقة جديدة من الاستهداف الممنهج للصحافيين"، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات في لبنان أيضاً، حيث استُهدف الإعلامي محمد شحادة على أوتوستراد أنصارية. وأعلنت تضامنها الكامل مع الصحافيين في لبنان وفلسطين، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حمايتهم، محذّرةً من أن الإفلات من العقاب يشجّع المزيد من الجرائم.
