وفاة شاب متأثراً بإشكال مسلح في جيرون – الضنية

أفادت مندوبة " " عن وفاة الدواش في متأثراً بجراحه على اثر اشكال أمس في بلدة جيرون .وكان قد وقع إشكال في جيرون تطوّر إلى اشتباك إستخدمت فيه أسلحة فردية نتيجة خلاف بين أفراد من عائلتي الدواش وحسنة في بلدة جيرون في أعالي جرود .