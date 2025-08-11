Advertisement

لبنان

وفاة شاب متأثراً بإشكال مسلح في جيرون – الضنية

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:39
Doc-P-1403453-638905312372134289.png
Doc-P-1403453-638905312372134289.png photos 0
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وفاة مصطفى محمد الدواش في مستشفى السيدة متأثراً بجراحه على اثر اشكال أمس في بلدة جيرون قضاء الضنية.
وكان قد وقع إشكال في جيرون تطوّر إلى اشتباك إستخدمت فيه أسلحة فردية نتيجة خلاف بين أفراد من عائلتي الدواش وحسنة في بلدة جيرون في أعالي جرود الضنية.
