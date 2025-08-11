Advertisement

لبنان

نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:19
Doc-P-1403468-638905333369868342.jpeg
Doc-P-1403468-638905333369868342.jpeg photos 0
كتب النائب نديم الجميّل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":

"بعد ٤٨ ساعة من "تفخيخ" المخزن، يبقى السؤال...
-لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
نأمل أن تصل التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش إلى نتائج واضحة و شفافة تكشف ملابسات ما جرى و ان تكون الحكومة متشبثة اكثر فأكثر في قراراتها بشأن قضية حصر السلاح!". 


