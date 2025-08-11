نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟

بعد ٤٨ ساعة من "تفخيخ" المخزن، يبقى السؤال...
-لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
نأمل أن تصل التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش إلى نتائج واضحة و شفافة تكشف ملابسات ما جرى و ان تكون الحكومة متشبثة اكثر فأكثر في قراراتها بشأن قضية حصر السلاح!
— Nadim Gemayel | نديم الجميّل (@nadimgemayel) August 11, 2025
بعد ٤٨ ساعة من "تفخيخ" المخزن، يبقى السؤال...
-لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
نأمل أن تصل التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش إلى نتائج واضحة و شفافة تكشف ملابسات ما جرى و ان تكون الحكومة متشبثة اكثر فأكثر في قراراتها بشأن قضية حصر السلاح!