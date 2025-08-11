بين عون و "حزب الله".. هل عاد التواصل؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ التواصل مقطوع بين " " وقصر ، وذلك بسبب ما عتبره الحزب "انقلاباً" على اتفاق كان تم بينه وبين رئيس الجمهورية .

في المقابل، قالت المعلومات إنه "سُجل اليوم استئناف التواصل بين الجمهوريّ وعين بعد انقطاع منذ الجلستين الحكوميتين، وذلك عبر مُستشار رئيس الجمهورية ديدي رحّال.