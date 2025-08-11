Advertisement

لبنان

بين عون و "حزب الله".. هل عاد التواصل؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:18
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ التواصل مقطوع بين "حزب الله" وقصر بعبدا، وذلك بسبب ما عتبره الحزب "انقلاباً" على اتفاق كان تم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
في المقابل، قالت المعلومات إنه "سُجل اليوم استئناف التواصل بين القصر الجمهوريّ وعين التينة بعد انقطاع منذ الجلستين الحكوميتين، وذلك عبر مُستشار رئيس الجمهورية ديدي رحّال.
 
