لبنان

خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:43
Doc-P-1403534-638905419453094154.jpg
Doc-P-1403534-638905419453094154.jpg photos 0
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنّ لدى الدولة أولوية أساسية تتمثل بضبط الوضع الأمني داخلياً.
 
وشدّدت المصادر على أن التنسيق بين الدولة والجيش هو على أعلى المستويات وتحديداً فيما يرتبطُ بتحركات الشارع وضمناً إقفال مداخل الضاحية الجنوبية.
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24