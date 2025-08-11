Advertisement

تعديل المادة 112 شغل شاغل المغتربين

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:59
يكاد لا يخلو أي نشاط اغترابي من حملة تواقيع على عريضة البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس البطاركة الكاثوليك، الذي يدعو إلى وجوب تعديل المادة 112 من القانون الانتخابي الحالي، بحيث يأتي التعديل لمصلحة مشاركة المغتربين في انتخاب الـ 128 نائبًا كغيرهم من اللبنانيين المقيمين.
وتلقى هذه الحملة حماسة منقطعة النظير في المدن الكندية، حيث للوجود الاغترابي اللبناني حضور كثيف وفاعل، خصوصًا أن أبرشية مار مارون في كندا، وبالتنسيق مع سائر الابرشيات، تولي هذه القضية أهمية خاصة، وتشجّع جميع المغتربين على توقيع هذه العريضة، وذلك  تمهيداً لإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لكي تكون بمثابة وثيقة رسمية عمّا يريده معظم المغتربين في كندا أو في استراليا أو في الأميركيتين أو في أوروبا.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

