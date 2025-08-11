تعديل المادة 112 شغل شاغل المغتربين

يكاد لا يخلو أي نشاط اغترابي من حملة تواقيع على عريضة البيان الصادر عن لمجلس البطاركة ، الذي يدعو إلى وجوب تعديل المادة 112 من الحالي، بحيث يأتي التعديل لمصلحة مشاركة المغتربين في انتخاب الـ 128 نائبًا كغيرهم من اللبنانيين المقيمين.

وتلقى هذه الحملة حماسة منقطعة النظير في المدن الكندية، حيث للوجود الاغترابي اللبناني حضور كثيف وفاعل، خصوصًا أن أبرشية في ، وبالتنسيق مع سائر الابرشيات، تولي هذه القضية أهمية خاصة، وتشجّع جميع المغتربين على توقيع هذه العريضة، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى لرئاسة الجمهورية، لكي تكون بمثابة وثيقة رسمية عمّا يريده معظم المغتربين في كندا أو في استراليا أو في الأميركيتين أو في .