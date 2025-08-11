لقاء "حزب الله" والقومي: دعوة لتعزيز الوحدة لا الانقسام!



وبحسب بيان القومي، تناول اللقاء "بحث عدد من المواضيع والتحديات التي تواجه والمنطقة".



صرّح قماطي عقب الاجتماع قائلاً: "بحثنا مع الرئيس أسعد حردان الأوضاع المستجدة والخطر الكبير الذي يتهدد الوطن، وهو ما يستدعي أعلى درجات الوحدة الوطنية ودعم في الدفاع عن الوطن".



وانتقد قرار الحكومة الأخير معتبراً إياه "خرقاً فاضحاً للتوافق الوطني وانقلاباً مفاجئاً يضع لبنان في فخ الفتنة والفوضى"، داعياً إلى التراجع عنه فوراً. وأكد أن "السلاح الذي يُطرح نزعه ليس سلاح حزب، بل سلاح مقاومة وطني بدأ منذ أولى الاعتداءات على لبنان، وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي من طليعة المقاومين".



وأضاف: "الحكومة اختارت نزع سلاح بينما العدوان مستمر، وهذا تفريط بالسيادة مقابل أهداف رخيصة وولاء خارجي، خصوصاً للقرار الأميركي". وشدد على أن "لا تناقض بين وجود الدولة وسلاح المقاومة، وأن الأزمة الاقتصادية سببها الفساد وسرقة أموال الشعب، لا المقاومة".



من جانبه، شدد حردان على أهمية مناقشة التحديات انطلاقاً من المصلحة الوطنية، منتقداً استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في منازلهم وأماكن عملهم، ومتسائلاً عن موقف الدولة من هذا الواقع.



وسأل الحكومة عن خطتها لاسترجاع الأراضي المحتلة، مؤكداً أن "التحرير لم يتحقق إلا بفضل المقاومين الذين يجب تكريمهم لا محاسبتهم".



وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، معتبراً أن السياسات الحالية تساهم في تأزيم الأوضاع بدلاً من تحقيق الاستقرار.



وختم بالتشديد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح السياسي الذي يوحّد اللبنانيين، وتطبيق كاملاً دون انتقاء، داعياً لاعتماد سياسات تعزز الوحدة لا الانقسام.