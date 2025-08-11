Advertisement

لبنان

في الجنوب.. هذا ما فعلته "مُسيرة إسرائيلية"

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1403554-638905467735737679.jpg
Doc-P-1403554-638905467735737679.jpg photos 0
ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عدداً من القنابل عند أطراف بلدة يارون، ما أدى إلى حدوث انفجارات في المحلّة.
 
وسبق أن قام جنود إسرائيليون، مساءً، بإطلاق رشقات نارية مكثفة باتجاه بلدة عيترون، وذلك انطلاقاً من موقع المالكية الإسرائيلي.
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
