في الجنوب.. هذا ما فعلته "مُسيرة إسرائيلية"

ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عدداً من القنابل عند أطراف بلدة يارون، ما أدى إلى حدوث انفجارات في المحلّة.

وسبق أن قام جنود إسرائيليون، مساءً، بإطلاق رشقات نارية مكثفة باتجاه بلدة ، وذلك انطلاقاً من موقع المالكية .