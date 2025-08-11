Advertisement

لبنان

توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار

11-08-2025 | 15:09
سُجل، مساء اليوم الإثنين، حصول توتر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في منطقة قريبة من مدخل مخيم برج البراجنة عند نزلة العاملية.
وذكرت المعلومات أنّ قنبلة يدوية انفجرت وأعقب ذلك إطلاق رصاص كثيف.
 
 
 
