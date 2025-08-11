Advertisement

لبنان

الإمارات تعبر عن تعازيها العميقة وتضامنها مع لبنان بعد انفجار في منشأة عسكرية جنوب البلاد

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1403569-638905497788880559.png
Doc-P-1403569-638905497788880559.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منشأة تابعة للجيش في قضاء صور جنوب لبنان أثناء أداء مهامهم، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.
Advertisement

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة لبنان وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": نعبّر عن تضامننا الكامل مع الحكومة والشعب الفنزويليين
lebanon 24
12/08/2025 02:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعبر عن قلقها إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2025 02:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: تدمير منشأة فوردو هدف عسكري رئيسي
lebanon 24
12/08/2025 02:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انفجار جديد في منشأة نطنز
lebanon 24
12/08/2025 02:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24