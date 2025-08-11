الإمارات تعبر عن تعازيها العميقة وتضامنها مع لبنان بعد انفجار في منشأة عسكرية جنوب البلاد

Advertisement

عبّرت عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منشأة تابعة للجيش في قضاء صور أثناء أداء مهامهم، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.وأعربت ، في بيان نقلته الإماراتية (وام)، عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.