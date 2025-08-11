Advertisement

لبنان

"وزير لا يرغب به".. من سيلتقي لاريجاني في لبنان؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:21
Doc-P-1403579-638905518580230359.png
Doc-P-1403579-638905518580230359.png photos 0
كشفت مصادر "الحدث" أن زيارة  أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت والمقررة الأربعاء، لم يتم تنسيقها مع وزارة الخارجية اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية يوسف رجي لن يلتقي لاريجاني ويفضل عدم حضوره إلى لبنان.




وبحسب المعلومات، سيقتصر برنامج لاريجاني على لقاء كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الّذي سيبلغه باستياء لبنان من التصريحات الإيرانية الأخيرة.




كما سيلتقي قياديين في "حزب الله" ومسؤولين عن فصائل فلسطينية تدور في فلك طهران. 
16:50 | 2025-08-11
