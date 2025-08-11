Advertisement

لبنان

عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"

Lebanon 24
11-08-2025 | 17:15
A-
A+
Doc-P-1403596-638905546450412820.jpg
Doc-P-1403596-638905546450412820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، إن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله، يمثل "أوهاماً ساذجة".
Advertisement
 
 
وذكر جنتي أن ملحمة "أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل"، مؤكداً "أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سعي ايراني لفتح قنوات التفاوض مع واشنطن باستخدام ورقة سلاح "الحزب"
lebanon 24
12/08/2025 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك يُهدّد "الحزب" بإسرائيل: نزع السلاح أو القوّة
lebanon 24
12/08/2025 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ مُقرّب من خامنئي عن سلاح "حزب الله": نُعارض نزعه
lebanon 24
12/08/2025 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
12/08/2025 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
16:40 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24