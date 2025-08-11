Advertisement

لبنان

معركة على الإمساك بالمجلس النيابي

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:01
Doc-P-1403623-638905753777162879.jpg
Doc-P-1403623-638905753777162879.jpg photos 0
كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": كان جيداً، وإلى أبعد حدود، الحسم الواضح للنائب محمد رعد بأن تسليم السلاح ليس مطروحاً في حسابات المقاومة. وهو أضاف ما يسهّل على الأعداء فهم الموقف، حين أكّد أن خيار كربلاء هو ما يحكم عقل المقاومة في مواجهة مؤامرة بهذا الحجم. والإشارة إلى كربلاء هنا لا تعني، كما يظنّ كثيرون، السعي إلى الموت، بل توصيف لواقع أن من يرفض التخلّي عن المقاومة سيتصرف لحمايتها بكل ما يلزم، ولو كانت الكلفة الاستشهاد.
وتزداد أهمية هذا الموقف في ظل وجود فريق داخل السلطة يبدو فاقداً للوعي، إن لم يكن فاقداً للوطنية أيضاً.
ومن دون تبجّح أو تهديد، يعرف من هم في رأس المؤسسة العسكرية، وفي مواقع القرار داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، أن دفعهم إلى مواجهة مع المقاومة وناسها ليس بالأمر السهل. وحتى لو جاءهم من يقول إن الدعم البشري متوافر من «الجبهة الشرقية»، أو إن التغطية النارية مضمونة من «إسرائيل».
ان من دفع ووافق على قرار كالذي صدر عن حكومة نواف سلام، نجح بالفعل في إيصال رئيس للجمهورية وآخر للحكومة، وهم اليوم يسعون لتحقيق هدف مركزي جديد يتمثّل في تهيئة المناخ الداخلي، مدعوماً بحزمة من القوانين والإجراءات، استعداداً لمعركة الانتخابات النيابية المقبلة. وهدفهم المعلن، الوصول إلى كتلة نيابية تتخطى عتبة الـ86 نائباً.
