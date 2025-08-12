ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ

Advertisement

قال مصدر إداري إن إجتماعاً حصل في السراي الحكومي الأسبوع الماضي ضم رئيس الحكومة وزراء العدل، الداخلية ، والإقتصاد وعدد من المستشارين خُصص للبحث في ملف المولدات الكهربائية.وتركز البحث على ثلاثة قضايا ينبغي متابعتها من قبل الوزارات المعنية والأجهزة المختصة وهي:أولاً: منع إستيفاء رسم الضريبة على القيمة المضافة TVA من المواطن والتشدد في هذا الموضوع ، ولكن مع تحسين التعرفة منعاً للظلم .ثانياً: الإلتزام بالعدادات بطريقة نهائية في أرجاء العاصمة .ثالثاً: التعاقد مع شركة تكشف على الوضع البيئي للمولدات على نفقة أصحابها مع الإلتزام الكامل بوضع الفيلترات ذات المعايير الخاصة.