لبنان

ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:45
قال مصدر إداري إن إجتماعاً حصل في السراي الحكومي الأسبوع الماضي ضم رئيس الحكومة نواف سلام وزراء العدل، الداخلية ، والإقتصاد وعدد من المستشارين خُصص للبحث في ملف المولدات الكهربائية. 
وتركز البحث على ثلاثة قضايا ينبغي متابعتها من قبل الوزارات المعنية والأجهزة المختصة وهي:
أولاً: منع إستيفاء رسم  الضريبة على القيمة المضافة TVA من المواطن والتشدد في هذا الموضوع ، ولكن مع تحسين التعرفة منعاً للظلم . 
ثانياً: الإلتزام بالعدادات بطريقة نهائية في أرجاء العاصمة . 
ثالثاً: التعاقد مع شركة تكشف على الوضع البيئي للمولدات على نفقة أصحابها مع الإلتزام الكامل بوضع الفيلترات ذات المعايير الخاصة.


المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

