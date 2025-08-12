تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة، والمازوت 16 ألف ليرة والغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.442.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.482.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.364.000 ليرة لبنانية: 1.087.000 ليرة لبنانية