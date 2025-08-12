32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
12-08-2025
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة، والمازوت 16 ألف ليرة والغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.442.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.482.000 ليرة لبنانية
Advertisement
المازوت: 1.364.000 ليرة لبنانية
الغاز
: 1.087.000 ليرة لبنانية
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
12/08/2025 10:02:08
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
12/08/2025 10:02:08
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
12/08/2025 10:02:08
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
12/08/2025 10:02:08
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
حبيب: قرض جديد بقيمة ملياري ليرة للترميم لذوي الدخل المتوسط
Lebanon 24
حبيب: قرض جديد بقيمة ملياري ليرة للترميم لذوي الدخل المتوسط
03:00 | 2025-08-12
12/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
03:00 | 2025-08-12
12/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
Lebanon 24
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:45 | 2025-08-12
12/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
Lebanon 24
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
02:19 | 2025-08-12
12/08/2025 02:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-12
حبيب: قرض جديد بقيمة ملياري ليرة للترميم لذوي الدخل المتوسط
03:00 | 2025-08-12
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
02:45 | 2025-08-12
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:19 | 2025-08-12
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
02:15 | 2025-08-12
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24