"دايمة"... مبادرة طرابلسية لمحاربة هدر الطعام ودعم المطاعم المحلية

في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي يرزح تحتها اللبنانيون، تبرز مبادرات مبتكرة تسعى إلى مواجهة التحديات بأسلوب عملي وذكي. من بين هذه المبادرات، يطلّ مشروع "دايمة" (Daymeh) ليجمع بين هدفين نبيلين: الحدّ من هدر الطعام ودعم المطاعم المحلية، مع انطلاقة تجريبية من مدينة . فما هي ؟ وكيف بدأت؟ وهل يمكن أن تُعمّم على سائر المناطق ؟استلهم مؤسسو "دايمة"، وهم مجموعة من الشباب وعلى رأسهم سراج فكرتهم من نماذج عالمية ناجحة مثل تطبيق Too Good To Go المنتشر في وفرنسا والولايات المتحدة، حيث تبقى في المطاعم والمتاجر، مع اقتراب موعد الإغلاق، أطباق طازجة لم تُبع رغم صلاحيتها الكاملة. بدلاً من أن تُرمى في سلّة النفايات، جاءت "دايمة" بفكرة بسيطة وفعّالة: إعادة تدوير هذه الوفرة الغذائية عبر بيعها بأسعار مخفّضة ضمن "أكياس مفاجأة"، لتشجيع المواطنين على شرائها بأسعار رمزية.وقد اختار القائمون على المشروع مدينة طرابلس كنقطة انطلاق، مع خطط مستقبلية لتوسيع المبادرة نحو مناطق أخرى في .تعتمد "دايمة" على خطوات سهلة ومرنة. يكفي أن يزور المستهلك الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حيث تُعرض قائمة بالأكياس المتوفرة من المطاعم المشاركة، مع وصف مختصر لكل كيس أو اسم المطعم. بعد اختيار الكيس المفضّل، تتم عملية الحجز والدفع عبر خدمة Wish Money، على أن يُستلم الكيس من المطعم في الوقت المحدد.ويحصل كل زبون على "كيس مفاجأة" يحتوي على مجموعة من الأطعمة الفائضة عن حاجة المطعم في ذلك اليوم، مثل طبق باستا، قطعة حلوى، ساندويش، أو أي صنف آخر، جميعها طازجة وصالحة للاستهلاك. المفاجأة تكمن في أن الزبون لا يعرف محتوى الكيس مسبقًا، ما يمنحه تجربة مختلفة ومشوّقة، فضلاً عن توفير يصل إلى 50٪ أو أكثر من السعر الأصلي.لا تقتصر فوائد "دايمة" على التوفير المالي للمستهلكين، بل تمتد إلى تقليص هدر الطعام، الذي يُعدّ مشكلة عالمية ذات تبعات بيئية واقتصادية، كما تساهم في تقليل خسائر المطاعم عبر بيع منتجات كانت ستُهدر، وتشجّع الزبائن على اكتشاف مطاعم جديدة وتجربة مأكولات غير مألوفة."دايمة" ليست مجرد مشروع تجاري، بل مبادرة مجتمعية تنطلق من طرابلس لتؤكد أن الحلول الذكية تبدأ من المبادرات الفردية. إنها دعوة لإعادة التفكير في استهلاكنا اليومي، ولمنح الطعام فرصة ثانية يستحقها. ومع توسّعها المحتمل إلى مناطق أخرى، قد تشكّل "دايمة" نموذجًا يحتذى به في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة الغذائية في لبنان.