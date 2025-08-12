Advertisement

لبنان

"دايمة"... مبادرة طرابلسية لمحاربة هدر الطعام ودعم المطاعم المحلية

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
12-08-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1403691-638905890265589100.jpeg
Doc-P-1403691-638905890265589100.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي يرزح تحتها اللبنانيون، تبرز مبادرات مبتكرة تسعى إلى مواجهة التحديات بأسلوب عملي وذكي. من بين هذه المبادرات، يطلّ مشروع "دايمة" (Daymeh) ليجمع بين هدفين نبيلين: الحدّ من هدر الطعام ودعم المطاعم المحلية، مع انطلاقة تجريبية من مدينة طرابلس. فما هي هذه المبادرة؟ وكيف بدأت؟ وهل يمكن أن تُعمّم على سائر المناطق اللبنانية؟
Advertisement
فكرة المشروع
استلهم مؤسسو "دايمة"، وهم مجموعة من الشباب الطرابلسي وعلى رأسهم سراج ادريس فكرتهم من نماذج عالمية ناجحة مثل تطبيق Too Good To Go المنتشر في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث تبقى في المطاعم والمتاجر، مع اقتراب موعد الإغلاق، أطباق طازجة لم تُبع رغم صلاحيتها الكاملة. بدلاً من أن تُرمى في سلّة النفايات، جاءت "دايمة" بفكرة بسيطة وفعّالة: إعادة تدوير هذه الوفرة الغذائية عبر بيعها بأسعار مخفّضة ضمن "أكياس مفاجأة"، لتشجيع المواطنين على شرائها بأسعار رمزية.
وقد اختار القائمون على المشروع مدينة طرابلس كنقطة انطلاق، مع خطط مستقبلية لتوسيع المبادرة نحو مناطق أخرى في لبنان.

آلية العمل
تعتمد "دايمة" على خطوات سهلة ومرنة. يكفي أن يزور المستهلك الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حيث تُعرض قائمة بالأكياس المتوفرة من المطاعم المشاركة، مع وصف مختصر لكل كيس أو اسم المطعم. بعد اختيار الكيس المفضّل، تتم عملية الحجز والدفع عبر خدمة Wish Money، على أن يُستلم الكيس من المطعم في الوقت المحدد.
ويحصل كل زبون على "كيس مفاجأة" يحتوي على مجموعة من الأطعمة الفائضة عن حاجة المطعم في ذلك اليوم، مثل طبق باستا، قطعة حلوى، ساندويش، أو أي صنف آخر، جميعها طازجة وصالحة للاستهلاك. المفاجأة تكمن في أن الزبون لا يعرف محتوى الكيس مسبقًا، ما يمنحه تجربة مختلفة ومشوّقة، فضلاً عن توفير يصل إلى 50٪ أو أكثر من السعر الأصلي.
الأثر والفوائد
لا تقتصر فوائد "دايمة" على التوفير المالي للمستهلكين، بل تمتد إلى تقليص هدر الطعام، الذي يُعدّ مشكلة عالمية ذات تبعات بيئية واقتصادية، كما تساهم في تقليل خسائر المطاعم عبر بيع منتجات كانت ستُهدر، وتشجّع الزبائن على اكتشاف مطاعم جديدة وتجربة مأكولات غير مألوفة.
"دايمة" ليست مجرد مشروع تجاري، بل مبادرة مجتمعية تنطلق من طرابلس لتؤكد أن الحلول الذكية تبدأ من المبادرات الفردية. إنها دعوة لإعادة التفكير في استهلاكنا اليومي، ولمنح الطعام فرصة ثانية يستحقها. ومع توسّعها المحتمل إلى مناطق أخرى، قد تشكّل "دايمة" نموذجًا يحتذى به في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة الغذائية في لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لمكافحة داء الكَلب.. مبادرة محلية تتطلب تعاون البلديات
lebanon 24
12/08/2025 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
lebanon 24
12/08/2025 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تضامنًا مع غزة.. صناع محتوى ومطاعم يمتنعون عن نشر صور الطعام دعمًا للمنكوبين
lebanon 24
12/08/2025 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف المسيّرات التي تستخدمها أوكرانيا لمحاربة روسيا
lebanon 24
12/08/2025 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24