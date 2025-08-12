Advertisement

لبنان

وزير الثقافة استقبل الحجار لبحث الأوضاع العامة

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:34
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار حيث تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
