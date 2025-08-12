Advertisement

لبنان

تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:28
Doc-P-1403737-638905954136766599.JPG
Doc-P-1403737-638905954136766599.JPG photos 0
تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في ضاحية بيروت الجنوبية بدلا من العميد ماهر رعد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في ضاحية بيروت الجنوبية بدلا من العميد ماهر رعد
