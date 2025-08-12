Advertisement

لبنان

الكشف على إحدى المؤسسات الصناعية في أعالي التويتة ـ زحلة.. وهذا ما تبين (صور)

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1403747-638905969329126254.jpg
Doc-P-1403747-638905969329126254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة اليم الثلاثاء بالكشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي التويتة – قضاء زحلة، ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
Advertisement

وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي.
 
 
 
 
 
 
كما تبين ان هذا النوع من المؤسسات يجب أن يُقفل فوراً، نظراً لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل.

مواضيع ذات صلة
بالصور: أعمال تخريب تطال مقابر إحدى البلدات في الضنية.. وهذا ما تبين
lebanon 24
12/08/2025 13:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دويّ قوي في صيدا... وهذا ما تبيّن
lebanon 24
12/08/2025 13:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات تُسمع في الهرمل.. وهذا ما تبين
lebanon 24
12/08/2025 13:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي هزّ الجنوب... وهذا ما تبين
lebanon 24
12/08/2025 13:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24