إقفال مركز طبيّ بالشمع الأحمر... ماذا ضبطت أمن الدولة في داخله؟

Advertisement

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٥، ونتيجة متابعة دقيقة لقسم الاستعلام والتحقيق في ، تم ختم مركزًا طبيًا غير مرخّص في منطقة – بالشمع الأحمر، عائدًا للبناني (ع. ض.)، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية يُعاد توضيبها داخل أكياس وتُباع بتواريخ مزوّرة، إضافةً إلى ختم طبي يُستخدم بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية.وكان المركز يمارس اعمال طبية مثل علاج الأسنان، التقطيب، والكشف النسائي، من دون ترخيص قانوني.أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.