لبنان

إقفال مركز طبيّ بالشمع الأحمر... ماذا ضبطت أمن الدولة في داخله؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:34
Doc-P-1403758-638905990439765272.jpg
Doc-P-1403758-638905990439765272.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٥، ونتيجة متابعة دقيقة لقسم الاستعلام والتحقيق في مديرية عكار الإقليمية، تم ختم مركزًا طبيًا غير مرخّص في منطقة وادي الجاموسعكار بالشمع الأحمر، عائدًا للبناني (ع. ض.)، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية يُعاد توضيبها داخل أكياس وتُباع بتواريخ مزوّرة، إضافةً إلى ختم طبي يُستخدم بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية.

وكان المركز يمارس اعمال طبية مثل علاج الأسنان، التقطيب، والكشف النسائي، من دون ترخيص قانوني.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
