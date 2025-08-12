Advertisement

لبنان

يتعلق بانشاء النيابة العامة الصحية.. الحاج يتقدم باقتراح قانون جديد

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:10
قدم عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول انشاء النيابة العامة الصحية. 
للاطلاع على نص الاقتراح اضغط هنا
أيضاً في لبنان Lebanon 24
