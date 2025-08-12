سلامة التقى السفير الألماني وجرى عرض للعلاقات الثقافية

Advertisement

إستقبل الدكتور في مكتبه في -الصنائع السفير الالماني في ستوكول ستيلفرايد في زيارة بروتوكولية ترافقه السكرتير الاول للشؤون الاقتصادية والصحافية والثقافية كارولينا تيفورتيه.وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها والوسائل الآلية لتفعيلها وتطويرها في مختلف القطاعات.