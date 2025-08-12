Advertisement

لبنان

سلامة التقى السفير الألماني وجرى عرض للعلاقات الثقافية

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1403779-638906041101072807.png
Doc-P-1403779-638906041101072807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع السفير الالماني في لبنان ستوكول ستيلفرايد في زيارة بروتوكولية ترافقه السكرتير الاول للشؤون الاقتصادية والصحافية والثقافية  كارولينا تيفورتيه.
Advertisement

 وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها والوسائل الآلية لتفعيلها وتطويرها في مختلف القطاعات.
مواضيع ذات صلة
مرقص عرض الاوضاع والتعاون الاعلامي مع سفير لبنان في تركيا والتقى سامي كليب
lebanon 24
12/08/2025 15:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط عرض مع سفير كولومبيا التطورات والتقى وفودا بلدية واختيارية
lebanon 24
12/08/2025 15:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني التي وصفتها بالمسيئة
lebanon 24
12/08/2025 15:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع سفراء وفاعليات في قضايا صحية وغذائية والتقى وفد الصليب الأحمر
lebanon 24
12/08/2025 15:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2025-08-12
08:39 | 2025-08-12
08:27 | 2025-08-12
08:06 | 2025-08-12
08:04 | 2025-08-12
07:59 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24