لبنان
سلامة التقى السفير الألماني وجرى عرض للعلاقات الثقافية
Lebanon 24
12-08-2025
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
في مكتبه في
المكتبة الوطنية
-الصنائع السفير الالماني في
لبنان
ستوكول ستيلفرايد في زيارة بروتوكولية ترافقه السكرتير الاول للشؤون الاقتصادية والصحافية والثقافية كارولينا تيفورتيه.
Advertisement
وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها والوسائل الآلية لتفعيلها وتطويرها في مختلف القطاعات.
