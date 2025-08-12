Advertisement

لبنان

مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:15
 استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، سفير الصين في لبنان شن شواندونغ، وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والسفارة، خصوصًا على صعيد "الوكالة الوطنية للإعلام" و"تلفزيون لبنان"، و"اذاعة لبنان".
كذلك تناولا مجالات التدريب، والدعم التقني، وإمكان إعداد برامج مشتركة بين الجانبين.
