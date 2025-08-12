معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن

Advertisement

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم على أنواعها في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 05-08-2025، توافرت معلومات لعناصر حاجز في وحدة الدّرك الإقليمي عن مرور أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء على متن فان لنقل الركّاب، وهو من مرتكبي العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة، تجارة أسلحة، وتعاطي مخدّرات، ولدى وصوله، تمّ إلقاء القبض عليه، ويُدعى:ع. ي. (مواليد عام 1997، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تجارة أسلحة، وخلاصتَي حكم بجرم أسلحة.بالتّحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدّرات، وبارتكابه جرائم سرقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وأنه كان يبيع المسروقات لأحد الأشخاص في بلدة حورتعلا، ليشتري المواد المخدّرة.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.