Advertisement

لبنان

معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1403792-638906064117300270.jpg
Doc-P-1403792-638906064117300270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 05-08-2025، توافرت معلومات لعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي عن مرور أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء على متن فان لنقل الركّاب، وهو من مرتكبي العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة، تجارة أسلحة، وتعاطي مخدّرات، ولدى وصوله، تمّ إلقاء القبض عليه، ويُدعى:
Advertisement

ع. ي. (مواليد عام 1997، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تجارة أسلحة، وخلاصتَي حكم بجرم أسلحة.
بالتّحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدّرات، وبارتكابه جرائم سرقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وأنه كان يبيع المسروقات لأحد الأشخاص في بلدة حورتعلا، ليشتري المواد المخدّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
أصوات قوية تهزّ النبطية.. هذا ما تبيّن
lebanon 24
12/08/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير نوّه بجهود "الأمن الداخلي" و"المعلومات"
lebanon 24
12/08/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
lebanon 24
12/08/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
lebanon 24
12/08/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2025-08-12
11:00 | 2025-08-12
10:56 | 2025-08-12
10:44 | 2025-08-12
10:38 | 2025-08-12
10:34 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24