33
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
38
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
29
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
12-08-2025
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم على أنواعها في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 05-08-2025، توافرت معلومات لعناصر حاجز
ضهر البيدر
في وحدة الدّرك الإقليمي عن مرور أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء على متن فان لنقل الركّاب، وهو من مرتكبي العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة، تجارة أسلحة، وتعاطي مخدّرات، ولدى وصوله، تمّ إلقاء القبض عليه، ويُدعى:
Advertisement
ع. ي. (مواليد عام 1997، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تجارة أسلحة، وخلاصتَي حكم بجرم أسلحة.
بالتّحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدّرات، وبارتكابه جرائم سرقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وأنه كان يبيع المسروقات لأحد الأشخاص في بلدة حورتعلا، ليشتري المواد المخدّرة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
مواضيع ذات صلة
أصوات قوية تهزّ النبطية.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات قوية تهزّ النبطية.. هذا ما تبيّن
12/08/2025 18:20:29
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير نوّه بجهود "الأمن الداخلي" و"المعلومات"
Lebanon 24
الخير نوّه بجهود "الأمن الداخلي" و"المعلومات"
12/08/2025 18:20:29
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
12/08/2025 18:20:29
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
12/08/2025 18:20:29
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
باسيل عن سلاح "حزب الله": سقطت وظيفته الردعيّة
Lebanon 24
باسيل عن سلاح "حزب الله": سقطت وظيفته الردعيّة
11:04 | 2025-08-12
12/08/2025 11:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظرف بالغ الحساسية… أي رسالة يحملها لاريجاني إلى لبنان؟
Lebanon 24
في ظرف بالغ الحساسية… أي رسالة يحملها لاريجاني إلى لبنان؟
11:00 | 2025-08-12
12/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات
Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات
10:56 | 2025-08-12
12/08/2025 10:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا الصحة والإقتصاد بحثا في إدخال العناية التلطيفية إلى بوالص التأمين
Lebanon 24
وزيرا الصحة والإقتصاد بحثا في إدخال العناية التلطيفية إلى بوالص التأمين
10:44 | 2025-08-12
12/08/2025 10:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا
Lebanon 24
منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا
10:38 | 2025-08-12
12/08/2025 10:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:04 | 2025-08-12
باسيل عن سلاح "حزب الله": سقطت وظيفته الردعيّة
11:00 | 2025-08-12
في ظرف بالغ الحساسية… أي رسالة يحملها لاريجاني إلى لبنان؟
10:56 | 2025-08-12
الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات
10:44 | 2025-08-12
وزيرا الصحة والإقتصاد بحثا في إدخال العناية التلطيفية إلى بوالص التأمين
10:38 | 2025-08-12
منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا
10:34 | 2025-08-12
غارة إسرائيليّة على ميناء الناقورة... من استهدف العدوّ؟
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 18:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24