لبنان

بعد العطل... كهرباء لبنان تعلن عودة تدريجية للتيار إلى مختلف المناطق

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:39
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انه عطفًا على بيانها بتاريخ 10/8/2025، والذي أشارت بموجبه إلى حصول انقطاع شامل للتيار الكهربائي نتيجة حصول عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة التحويل التابعة لمعمل الذوق الحراري نتيجة الرطوبة والحرارة العالية، بأنه تمّ إعادة ربط المجموعات الغازية والبخارية في معمل دير عمار بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى مجموعة غازية في معمل الزهراني، وسيتم قريبا إعادة ربط معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ريثما تصبح جاهزة للتشغيل".
 كما  أفادت المؤسسة أنها "باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية لتزويد المرافق الحيوية والأساسية في الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، مضخات المياه، والسجون المركزية، الصرف الصحي وقصور العدل".

وأكدت المؤسسة أنّ الفرق الفنية المختصة تعمل جاهدةً منذ منتصف ليل السبت الأحد الماضي، لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضمان استقرار الشبكة".

ودعت المواطنين إلى "تفهّم هذه الظروف الطارئة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية بشكل منتظم لا سيما لمرافق الدولة الحيوية في ظلّ ظروف مناخية قاسية جدًا".
