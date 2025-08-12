Advertisement

لبنان

حريق كبير على طريق النهر في بلدة أرزي

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1403802-638906077866228411.jpg
Doc-P-1403802-638906077866228411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إندلع حريق كبير على طريق النهر في بلدة أرزي، وامتدت ألسنة النيران بسرعة، مُهدّدة السائقين في المحلة.
Advertisement
 
 
وتعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على الحريق.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية ثانية تستهدف اطراف بلدة ارزي
lebanon 24
12/08/2025 18:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت دير قانون النهر رأس العين وأخرى المنطقة بين وادي الزرارية وارزي
lebanon 24
12/08/2025 18:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في خراج بلدة عزة
lebanon 24
12/08/2025 18:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد الغارات الاسرائيلية على اطراف منطقة ارزي
lebanon 24
12/08/2025 18:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2025-08-12
11:00 | 2025-08-12
10:56 | 2025-08-12
10:44 | 2025-08-12
10:38 | 2025-08-12
10:34 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24