هذا سبب الحريق في المجمّع البطريركي في ذوق مصبح

صدر عن القيمومة في البطريركية البيان التالي:الحريق الذي اندلع في المجمّع البطريركي حيث المحكمة الروحية والدوائر البطريركية والأمانة العامة للبطاركة والأساقفة في ،والواقع في محلة ذوق مصبح ،فجر اليوم الثلاثاء ١٢ آب ٢٠٢٥ ناتج عن ماس كهربائي في غرفة توزيع الكهرباء المشتركة بين بلوكات المجمع الأربع A,B,C,D والدخان المتصاعد هو من المناور الجانبية المعزولة عن الطوابق والمكاتب والأضرار محصورة في الطابق المخصص للوحات توزيع الكهرباء.وقد تم استدراك الحريق مباشرة من قبل نواطير المجمع والأب القيم الذي يقطن فيه في الطابق العلوي.إن القيمومة تتمنى على والتواصل ،أخذ الخبر من المرجع اليقين عوضًا عن العناوين المغلوطة والمبطنة والتي لا صحة لمحتواها عن محاولة تلف ملفات في المحكمة الروحية أو سوء الإدارة للمجمع وغيرها من التعابير الجاهزة دومًا في كل مناسبة عوض الرجوع إلى المصدر الحق.وبدورها تشكر القيمومة الدفاع المدني والقوى الأمنية والصليب الأحمر والقيمين على المجمع على الجمهوزية التامة التي لولاها لكانت الأضرار أفظع بالطبع .كما يجري فورًا العمل على إصلاح ما أتلفه الحريق بالتواصل مع شركة والأخصائيين المعنيينويذكر أساسًا أن المحكمة الروحية مغلقة لغاية منتصف أيلول (الفرصة السنوية) مع التأكيد أن لا أضرار في أي من مكاتبها أو ملفاتها والحمد لله على عدم وجود أي أضرار بشرية .وبناءً على ما كُتب إقتضى التوضيح.