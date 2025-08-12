Advertisement

لبنان

أبي رميا زار وزير الداخلية

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:50
التقى النائب سيمون ابي رميا وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وتناول اللقاء النقاش الدائر في مجلس النواب حول قانون الانتخاب وكيفية تأمين عدالة التمثيل ترشيحا واقتراعا للبنانيين في الخارج، وفق بيان مكتب أبي رميا.
كما تطرق اللقاء الى اوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومراكز المعاينة الميكانيكية حيث طالب ابي رميا الوزير بإنشاء مركز للمعاينة في قضاء جبيل تطبيقّا لقرار مجلس الوزراء منذ عام 2015.

ووضع الوزير أبي رميا بأجواء التحضيرات للتعيينات لملء الشواغر في الادارات التابعة للوزارة لا سيما في هيئة ادارة السير.

وطالب ابي رميا الوزير بالبت بتعيين محافظ لمحافظة كسروان جبيل تطبيقاً للقانون الذي اقرّ عام 2017.

كما عرض أبي رميا لحاجات البلديات في قضاء جبيل واتحاد بلديات جبيل.
