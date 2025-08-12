أبي رميا زار وزير الداخلية

Advertisement

التقى النائب العميد وتناول اللقاء الدائر في مجلس النواب حول قانون الانتخاب وكيفية تأمين عدالة التمثيل ترشيحا واقتراعا للبنانيين في الخارج، وفق بيان مكتب .كما تطرق اللقاء الى اوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومراكز المعاينة الميكانيكية حيث طالب الوزير بإنشاء مركز للمعاينة في تطبيقّا لقرار منذ عام 2015.ووضع الوزير أبي بأجواء التحضيرات للتعيينات لملء الشواغر في الادارات التابعة للوزارة لا سيما في هيئة ادارة السير.وطالب ابي رميا الوزير بالبت بتعيين محافظ لمحافظة كسروان تطبيقاً للقانون الذي اقرّ عام 2017.كما عرض أبي رميا لحاجات البلديات في قضاء جبيل واتحاد بلديات جبيل.